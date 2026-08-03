Bankipur Bypoll Result: बांकीपुर में पलटते रुझान! जनसुराज कार्यालय में जश्न, बीजेपी दफ्तर में फीकी पड़ने लगी लड्डुओं की मिठास

भाजपा इस सीट को अपनी परंपरागत और सबसे मजबूत सीट मानकर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। मतदान के बाद अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा इस सीट पर बढ़त बनाए रखेगी, लेकिन चुनाव बाद आए कई सर्वेक्षणों में प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती दिखाई गई। भाजपा ने इन सर्वेक्षणों को खारिज करते हुए जीत का भरोसा जताया था और जश्न की व्यापक तैयारियां भी कर ली थीं। इसी के तहत लड्डू, बैंड-बाजा और अन्य उत्सव संबंधी इंतजाम पहले से किए गए थे। हालांकि, शुरुआती मतगणना के रुझानों ने पार्टी की इन तैयारियों पर फिलहाल विराम लगा दिया है।