Bankipur Bypoll Result: तीसरे स्थान पर सिमटी RJD, BJP-जन सुराज के बीच टक्कर, बाबा हरिहरनाथ की शरण में पहुंचे तेजस्वी

सूत्रों के अनुसार, मतदान के दिन ही तेजस्वी यादव को इस स्थिति का आभास हो गया था। यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी कार्यालय में करीब पांच घंटे तक बैठकर हर बूथ की समीक्षा की। यह भी चर्चा है कि इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी जताई। आरजेडी के तीसरे स्थान पर पहुंचने के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार की राजनीति में विपक्ष के रूप में जन सुराज नई ताकत बनकर उभर रही है। दरअसल, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद को भाजपा और आरजेडी, दोनों के विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने कई सभाओं में दावा किया था कि उन्हें उन भाजपा समर्थकों का भी वोट मिलेगा, जो विकल्प के अभाव में भाजपा को वोट देते रहे हैं, और उन मतदाताओं का भी समर्थन मिलेगा, जो आरजेडी का विकल्प नहीं होने के कारण उसके साथ रहे हैं।