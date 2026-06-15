US-Iran Peace Deal: कच्चे तेल में 4% की बड़ी गिरावट, 85 डॉलर से नीचे फिसला Brent Crude

Crude Oil: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों में शांति समझौता पूरा हो गया। इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस घोषणा के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में 4 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.95 फीसदी गिरकर 83.88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 4.68 फीसदी गिरकर 80.91 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।