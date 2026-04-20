‘मैं कौन हूं’ में छिपा है, एंग्जाइटी-डिप्रेशन का इलाज, कहीं आपको तो नहीं ये मानसिक रोग

-महर्षि रमण ने सीधे अनुभव से अपनी शिक्षाएं दी हैं। उनकी शिक्षाएं सीधी और सरल हैं। महर्षि कहते थे कि ईश्वर, गुरु और आत्मा एक ही हैं। आदि शंकराचार्य और महर्षि रमण में कोई अंतर नहीं है। जब सनातन धर्म का पतन हो रहा था, तब आदि शंकराचार्य आए, इसलिए उन्हें काफी कुछ लिखना और तर्क करना पड़ा। महर्षि रमण ने स्वयं कहा है कि उनकी शिक्षाएं आदि शंकराचार्य के निष्कर्षों से पूरी तरह मेल खाती हैं।