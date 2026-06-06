विश्व पर्यावरण : आज का पौधरोपण भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित होगा ऑक्सीजन

विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्थानों में सामूहिक पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया है। पौधरोपण के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज का पौधरोपण आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। इसलिए अधिक से अधिक पौधे रोपे जाएं । और उनकी सुरक्षा का संकल्प किया जाए, तभी भावी पीढ़ी सुरक्षित होगी। जिला मुख्यालय पर मोतीलाल नेहरू स्कूल में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पौधरोपण किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी से कहा कि स्कूल खुलते ही हर विद्यार्थी से 50-50 सीड बॉल बनवाएं और बरसात होने पर इनका उपयोग पौधरोपण के लिए करें।