बोर्ड परीक्षा 2025-26 : मजदूर, किसान की बेटियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, खंडवा की चार बेटियों ने प्रदेश में लहराया परचम

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10 वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इस बार परीक्षा में गरीब, मजदूर और किसानों की बेटियों ने टॉप किया है। चार बेटियों ने प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर 18 छात्रों ने टॉप किया है। जनजातीय क्षेत्र में मजदूरी करने वाली के बेटी ने बगैर कोचिंग टॉप किया है। पांच सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ चार बेटियों ने प्रदेश स्तर पर बाजी मारी है। बीते साल हायर सेकंडरी में उत्कृष्ट का सिर्फ एक छात्र जयदीप आया था। इस बार हमारी चार बेटियों मान बढ़ाया है। दिलचस्प यह कि ये बेटियां साबूदाना, पापड़ और किसान की हैं। सभी बेटियों ने परिवार के साथ काम के साथ-साथ पढ़ाई कर मुकाम हासिल की हैं।