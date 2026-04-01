खंडवा में करीब 26 हजार किसान गेहूं खरीदी से बाहर, ये है वजह

ग्राम बामझर के रहने वाले कुलदीप पटेल के खेत का भी सैटेलाइट से सत्यापन नहीं हुआ है। खेत में लगी गेहूं की फसल का पंजीयन करवाया था। इसके बाद गेहूं की फसल भी काट ली। अब गेहूं खरीदी शुरू करने पर सैटेलाइट सर्वे किया जा रहा है। सैटेलाइट में खेत खाली दिखाई दे रहा है। इस वजह से स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से ग्राम चमाटी निवासी दिनेश महाजन का कहना है कि उन्होंने समय पर पंजीयन करा लिया था। खेत व फसल से संबंधित सारी जानकारी अपलोड करने पर पोर्टल पर मैसेज लिखा आ रहा है कि सैटेलाइट ने असत्यापित कर दिया है। वहीं ग्राम पोखर के राकेश पटेल का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है। घर परिवार में शादी होने से किसान को रुपयों की जरूरत है लेकिन समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बिक पा रहा है। उन्होंने तीन बार पंजीयन करवाया है। अब सैटेलाइट में खेत में गेहूं की फसल ही नहीं लगाना बताया गया। इससे उनके गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रहे।