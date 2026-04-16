पंचकल्याणक केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, आत्मा की शुद्धि और जीवन को सही दिशा देने का महापर्व – जैन संत आदित्य सागर

उन्होंने कहा कि जैन धर्म में तीर्थंकर के जीवन की पांच मुख्य क्रिया (घटनाओं) को पंचकल्याणक कहते हैं। माता के गर्भ में आगमन, तीर्थंकर का जन्म, वैराग्य धारण कर तपस्या पूर्ण, ज्ञान की प्राप्ति और अंत में संसार के बंधनों से मुक्ति मोक्ष के द्वार। पंचकल्याणक केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन को सही दिशा देने का महापर्व है। भगवान के पंचकल्याणक हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।