18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

एकात्म पर्व : जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा…द्वैत बुद्धि आध्यात्म का पतन, अद्वैत बुद्धि से होगा आध्यात्मिक उत्थान

ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की जलधारा के बीच मंत्रोच्चार के साथ आचार्य आदि शंकराचार्य की आराधना के पांच दिवसीय उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया। एकात्म पर्व के अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमिता, एआई में अद्वैत पर भी मंथन होगा।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Apr 18, 2026

Jagadguru Shankaracharya

श्री द्वारका शारदा पीठ के जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती को एकात्म पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मूर्ति भेंट करते हुए

ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की जलधारा के बीच मंत्रोच्चार के साथ आचार्य आदि शंकराचार्य की आराधना के पांच दिवसीय उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया। एकात्म पर्व के अवसर पर कृत्रिम बुद्धिमिता, एआई में अद्वैत पर भी मंथन होगा।

प्राणी में आत्मा रूपी तत्व विद्यमान है, वही एकात्म

श्री द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एकात्म पर्व के शुभारंभ पर कहा कि जगदगुरु ने कहा कि द्वैत बुद्धि आध्यात्म का पतन है, जबकि अद्वैत बुद्धि से आध्यात्मिक का उत्थान होगा। उन्होंने एकात्म को लेकर द्वैत और अद्वैत में अंतर को बताते हुए कहा कि प्राणी मात्र में आत्मा रूपी जो तत्व विद्यमान है, वही एकात्म है। उन्होंने एकात्मता को सिद्ध करने के लिए वेदों की आवश्यकता बताई और वेदांत का आश्रय लेकर ही अद्वैत व एकात्मता को सिद्ध करने पर जोर दिया। उन्होंने गौमाता, धरती माता और जन्म देने वाली माता का सम्मान आवश्यक बताया।

हमारी वाणी लोगों को जोडऩे वाली होनी चाहिए-निवेदिता

विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष निवेदिता भिड़े ने कहा कि हम सभी की आत्मा एक है और शरीर मात्र एक साधन है। उन्होंने मानव शरीर को एकात्म का सुंदर उदाहरण बताया, जिसमें कई अंग होते हुए भी चेतना एक होती है। स्वामी विवेकानंद ने विजन ऑफ वननेस की बात कही थी। हमारे ऋषियों ने कहा है कि सभी के साथ एकात्मता का व्यवहार करना धर्म का आधार है, अत: हमारी वाणी लोगों को जोडऩे वाली होनी चाहिए।

अद्वैत सिद्धांत तथा विश्व शांति पर चिंतन होगा

एकता न्यास के स्वामी वेदतत्वानंद पुरी ने कहा कि पांच दिवसीय एकात्म पर्व में आचार्य शंकर के अद्वैत सिद्धांत तथा विश्व शांति पर चिंतन होगा। दीक्षा समारोह में देश-विदेश के 700 से अधिक युवा शंकर दूत के रूप में संकल्प लेंगे। रामकृष्ण मिशन सहित अन्य परंपराओं पर मंथन होगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अद्वैत की भूमिका पर भी विचार होगा। वेंकटेशम वेद विज्ञान पीठ से स्वामी कोपाशिवसुब्रमण्यमअबधानी ने वैदिक अनुष्ठानों के महत्व पर प्रकाश डाला। जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।

ओंकारेश्वर बनेगा ‘ ग्लोबल सेंटर ऑफ वननेस ’

संयोजक एकता न्यास के प्रो. जयकिशोर एस. शास्त्री ने बताया कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची एकात्म प्रतिमा का लोकार्पण 2023 में हो चुका है। लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से आचार्य शंकर का अद्वैत लोक संग्रहालय भी प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य ओंकारेश्वर को ‘ ग्लोबल सेंटर ऑफ वननेस ’ बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सिंहस्थ 2028 से पहले जनवरी से अप्रैल 2027 तक आचार्य शंकर के जन्मस्थान से 22 हजार किलोमीटर की एकात्म यात्रा निकाली जाएगी।

वेदांत सिद्धांत चंद्रिका-विद उद्गार ’ का विमोचन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘ वेदांत सिद्धांत चंद्रिका-विद उद्गार ’ का विमोचन किया और एकात्म धाम की यात्रा व प्रकल्प पर केंद्रित वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में एकात्म यात्रा तथा अद्वैत पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।

झलकियां

-बटुक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार से अतिथियों का किया स्वागत

-700 से अधिक युवा शंकर दूत के रूप में संकल्प लेंगे।

-मुख्यमंत्री ने जगतगुरु को भेंट की आचार्य शंकराचार्य की मूर्ति

-संतों व विद्वानों को मूर्ति भेंट कर किया गया सम्मानित

-पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एकात्म पर्व : जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा…द्वैत बुद्धि आध्यात्म का पतन, अद्वैत बुद्धि से होगा आध्यात्मिक उत्थान

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूरज के तीखे तेवर… हीट वेव के चलते प्रशासन ने 21 अप्रेल से बदला स्कूलों का समय, अब दोपहर 12 बजे तक लगेंगे

heat wave
खंडवा

एमपी में भाजपा नेता के कथित भतीजे ने घर में घुसकर महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर स्तन काटा

khandwa
खंडवा

भाजपा नेता ने थार से कार को मारी टक्कर, पूर्व सरपंच समेत बेटे की मौत, बेटी के पीछे पड़ा था

MP BJP Leader Hits Car two dead
खंडवा

बोर्ड परीक्षा 2025-26 : मजदूर, किसान की बेटियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, खंडवा की चार बेटियों ने प्रदेश में लहराया परचम

Board Exams 2025-26
खंडवा

पंचकल्याणक केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, आत्मा की शुद्धि और जीवन को सही दिशा देने का महापर्व – जैन संत आदित्य सागर

खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.