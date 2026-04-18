एकात्म पर्व : जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा…द्वैत बुद्धि आध्यात्म का पतन, अद्वैत बुद्धि से होगा आध्यात्मिक उत्थान

श्री द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एकात्म पर्व के शुभारंभ पर कहा कि जगदगुरु ने कहा कि द्वैत बुद्धि आध्यात्म का पतन है, जबकि अद्वैत बुद्धि से आध्यात्मिक का उत्थान होगा। उन्होंने एकात्म को लेकर द्वैत और अद्वैत में अंतर को बताते हुए कहा कि प्राणी मात्र में आत्मा रूपी जो तत्व विद्यमान है, वही एकात्म है। उन्होंने एकात्मता को सिद्ध करने के लिए वेदों की आवश्यकता बताई और वेदांत का आश्रय लेकर ही अद्वैत व एकात्मता को सिद्ध करने पर जोर दिया। उन्होंने गौमाता, धरती माता और जन्म देने वाली माता का सम्मान आवश्यक बताया।