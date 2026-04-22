एमपी में बीजेपी नेता के बेटे पर आईटी एक्ट में केस दर्ज, फर्जी आईडी से परिवार को किया बदनाम

आवेदक शेख रईस की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया और इंस्टाग्राम कंपनी से आईडी के बारे में जानकारी मांगी। कंपनी की ओर से मिली जानकारी से पता चला कि जिस आईडी से परिवार को बदनाम किया जा रहा है वो फर्जी नाम से बनाई गई है। ये फर्जी आईडी आशिफ शेख नाम के शख्स के द्वारा अपने मोबाइल से संचालित की जा रही है। पुलिस ने आशिफ शेख के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आशिफ बोरगांव मंडल के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सलीम खान का बेटा है। आरोपी के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भाजपा नेता के आरोपी बेटे आशिफ खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 336(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।