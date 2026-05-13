‘स्टेट’ की 89 कारों से हर महीने 20 हजार लीटर तेल खपत, कार पूलिंग से तीन चौथाई बचेगा

स्टेट मोटर गैराज से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रियों को 2024 में 31 नई गाड़ियां दी गईं। इनमें कैबिनेट और राज्यमंत्री शामिल हैं। मंत्रियों की गाड़ी के लिए हर माह 250 लीटर तेल का कोटा तय है। लेकिन बाहरी दौरे पर जाने पर इसकी सीमा तय नहीं है। ऐसे में मंत्री गाडिय़ों में असीमित पेट्रोल-डीजल भरवा सकते हैं। स्टेट गैराज के आंकड़े बताते हैं, हर दो माह में 12 हजार लीटर के 3 टैंकर और 6 माह में पेट्रोल का 1 टैंकर यहां मंगवाया जा रहा है। चुनाव के समय में ईंधन की खपत और बढ़ जाती है। भाजपा ऑफिस के सामने दिनभर कारों का काफिला खड़ा रहा। नतीजा, 7 नंबर से भाजपा ऑफिस और व्यापमं चौराहे तक जाम की स्थिति रही।