गूगल सर्चिंग से पहले सावधान! लिंक पर क्लिक करते ही शख्स के एक साथ 3 बैंक खाते खाली

सुशील कुमार सोनी ने दिए गए नंबर पर फीस जमा करनी चाही पर उसपर राशि जमा नहीं हो सकी। इस संबंध में उन्होंने कॉल अटैंड करने वाले शख्स को बताया। इसपर शातिर ठग ने उन्हें एक लिंक भेजते हुए उसपर पैमेंट करने को कहा। लिंक पर क्लिक करते ही फोन से कनेक्ट तीन बैंक अकाउंट से एक - एक कर डेढ़ लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। इससे पहले के सुशील कुछ समझ पाते उनके तीनों बैंक खाते खाली हो गए। पीड़ित सुशील के अनुसार, उनकी नजरों के सामने खाते से पैसे कट रहे थे। वो जबतक एक बैंक में फोन कर अकाउंट ब्लाक करने के बारे में सोचते, दूसरे बैंक खाते से पैसे कटने का मैसेज मोबाइल पर आ जाता।