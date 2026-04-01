लव जिहाद: MP में 3 दोस्तों ने तीन नाबालिगों को फंसाया, धर्मांतरण के बाद शादी के नाम पर किया दुष्कर्म

पिपरई की एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग को 5 नवंबर को भोपाल के हबीबगंज चेतक ब्रिज का रहने वाला अल्तामश खान पिपरई रेलवे स्टेशन से बहला-फुसलाकर भोपाल ले गया था। भोपाल ले जाकर अल्तामश ने ब्रेनवाश कर उसका धर्म में परिवर्तन कराया और उसके साथ निकाह कर लिया। इसके बाद 7 नवंबरकी शाम को भोपाल के प्रभात चौराहा स्थित एक टूटे हुए मकान में डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर 10 से 15 बार ज्यादती की।(MP news)