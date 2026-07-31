Indore news: ‘मेरी नहीं तो किसी कि नहीं…’, खुद खोला गैस बर्नर, हत्या के बाद शर्ट फेंकी, बैंककर्मी हत्या में बड़ा खुलासा

Indore news: एमपी में इंदौर के खजराना क्षेत्र में बैंककर्मी युवती की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड के दौरान लगातार कई सनसनीखेज खुलासे हुए है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि हत्या के बाद उसने पूरी वारदात को हादसा साबित करने की कोशिश की। इसके लिए पहले एक दोपहिया वाहन से पेट्रोल निकाला, फिर युवती के शव को आग के हवाले किया और कमरे में रसोई गैस का रेगुलेटर भी खोल दिया, ताकि पहली नजर में मामला गैस रिसाव से लगी आग का लगे। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सबूत मिटाने और जांच को भटकाने के लिए एक-एक कदम सोच समझकर उठाया था।