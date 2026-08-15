Bhopal News: थाने में बिगड़ी ASI की तबीयत, साथी पुलिसकर्मियों ने CPR देकर बचाई जान

talaiya thana bhopal, भोपाल तलैया थाने की पुरानी तस्वीर (Source-patrika)
Bhopal ASI CPR: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के तलैया थाने में साथी पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और तत्परता से एक ASI की जान बच गई। घटना शुक्रवार देर रात की है। थाने में पदस्थ एएसआई की बीती रात अचानक थाने में तबीयत बिगड़ गई और वो अचेत होकर कुर्सी से गिर पड़े। इसके बाद मौके पर मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत एएसआई को सीपीआर दिया और अस्पताल लेकर पहुंचे। वक्त पर सीपीआर और सही इलाज मिलने से एएसआई की तबीयत में अब सुधार है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात को एएसआई राधेलाल तलैया थाने में ड्यूटी पर थे, इसी दौरान देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और राधेलाल अचेत होकर कुर्सी से गिर गए। एएसआई की तबीयत बिगड़ते ही थाने में हड़कंप मच गया, लेकिन इसी दौरान थाने में मौजूद एएसआई राजकुमार शर्मा और आरक्षक अंकित ने बिना घबराए अपनी सूझबूझ दिखाई। दोनों ने मिलकर पहले तो एएसआई राधेलाल को सीपीआर दिया और फिर तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।
साथी कर्मचारी जैसे ही एएसआई राधेलाल को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। वक्त पर सीपीआर और सही इलाज मिलने के कारण एएसआई राधेलाल की जान बच गई और अब उनकी हालत में सुधार है। फिलहाल एएसआई राधेलाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। सही वक्त पर सीपीआर देकर एएसआई की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों राजकुमार शर्मा व अंकित की पुलिस विभाग में जमकर तारीफ की जा रही है।
बता दें कि कार्डियक अरेस्ट या सांस रुकने पर अगर किसी व्यक्ति को सही वक्त पर और सही तरीके से सीपीआर (CPR - कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। सही तरीके से सीपीआर देने से शरीर के मुख्य अंगों, विशेषकर मस्तिष्क और हृदय में रक्त का संचार चालू रहता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से होने वाले स्थायी नुकसान या मौत को रोका जा सकता है। समय पर सीपीआर मिलने से पीड़ित के बचने की संभावना बढ़ जाती हैं।
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