Bhopal News: थाने में बिगड़ी ASI की तबीयत, साथी पुलिसकर्मियों ने CPR देकर बचाई जान

Bhopal ASI CPR: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के तलैया थाने में साथी पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और तत्परता से एक ASI की जान बच गई। घटना शुक्रवार देर रात की है। थाने में पदस्थ एएसआई की बीती रात अचानक थाने में तबीयत बिगड़ गई और वो अचेत होकर कुर्सी से गिर पड़े। इसके बाद मौके पर मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत एएसआई को सीपीआर दिया और अस्पताल लेकर पहुंचे। वक्त पर सीपीआर और सही इलाज मिलने से एएसआई की तबीयत में अब सुधार है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।