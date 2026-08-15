राष्ट्रगीत वंदे मातरम विवाद: सीएम मोहन यादव बोले- ‘देश से माफी मांगें राहुल और सोनिया’

बता दें कि 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया जा रहा था। इसी दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी दिख रही हैं। वीडियो में सोनिया गांधी राष्ट्रगीत के गायन के दौरान इशारा करते दिख रही हैं। भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम के गान को रोकने के लिए इशारा कर रही थीं। इसे लेकर विवाद गर्माया हुआ है और भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, हालांकि कांग्रेस की ओर से साफ किया गया है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम गान को रोकने के लिए नहीं बल्कि काफी देर से खड़े मल्लिकार्जुन खरगे को बैठने का इशारा कर रही थीं। कांग्रेस की ओर से सफाई देने के बाद भी भाजपा की ओर से लगातार कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है और राहुल गांधी व सोनिया गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की बात कही जा रही है।