पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की पुण्यतिथि, इंदौर को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मोहन यादव

कल होने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने में नगर निगम जुटा है। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड पर होगा। इस संबंध में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि, कल अटलजी की पुण्यतिथि पर कनेक्टिविटी से लेकर विरासत तक, ये इंदौर के विकास का ऐतिहासिक दिन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों शहर की जनता को चार बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। इसमें अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड, अत्याधुनिक फायर बाइक और चिडिय़ाघर में बने 14डी थिएटर का लोकार्पण करने के साथ दशहरा मैदान स्थित बगीचे में लगने वाली पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भूमिपूजन शामिल है।