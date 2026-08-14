इंदौर में नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी के पास मिली 4.50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, लोकायुक्त की कार्रवाई

अनुपातहीन संपत्ति की शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त ने दो अलग-अलग टीमें गठित कीं। डीएसपी सुनील तालान, आनंद चौहान, निरीक्षक आशुतोष मिठास और सचिन पटेरिया की टीम ने नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र पांडेय के घर व ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। उनकी पत्नी भावना के नाम से चल रहे हॉस्टल पर भी लोकायुक्त टीम ने छापा मारा। बताया गया है कि जितेन्द्र कुमार पांडेय नगर निगम में करीब 31 साल से हैं। पूरे सेवाकाल में जितेंद्र पांडेय को वेतन के रूप में करीब 80 लाख रुपए मिले जबकि जांच में 4 करोड़ 59 लाख 87 हजार 491 रुपये की संपत्ति मिली है। जो कि वैध आय की तुलना में करीब 474.84 प्रतिशत ज्यादा है।