मानव तस्करी: एक और बच्ची को बेचने का खुलासा, डेढ़ साल पहले 3 महिलाओं में से किसी ने बेचा था

इधर श्योपुर के सोईंकला में लावारिस छोड़ी गई बालिका के मामले में रविवार को रिमांड पर लिए गए 3 महिला सहित 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस की एक टीम सोमवार को खरगौन जिले में भी पहुंची। चार आरेापियों में शामिल एक महिला खरगौन की है और इसी के द्वारा बालिका को उसके माता-पिता से लेना बताया जा रहा है। मामले में पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि खरगौन की आरोपी महिला ने 6 दिन की बच्ची को लेकर इंदौर की एक नर्स को दी और नर्स ने ब्यूटीपार्लर संचालिका को बच्ची दी। ब्यूटीपार्लर संचालिका मीडिएटर बनी और राजगढ़ निवासी आरोपी आकाश मूंदड़ा ने वर्ष 2024 में एक लाख रुपए में इस बच्ची को खरीदा। यही वजह है कि अब पुलिस मानव तस्करी के नेटवर्क की कड़ी भी जोड़ रही है। जिसमें सफलता भी मिली और सोमवार को इसी तरह की खरीद-फरोख्त में एक बच्ची को इंदौर में ही रेस्क्यू कर शिशु गृह में रखा गया।