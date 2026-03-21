थाईलैंड भेजकर म्यांमार में बेचा, नौकरी के नाम पर युवा तस्करी का बड़ा खुलासा

राज्य साइबर सेल ने टीम बनाकर जांच शुरू की। पता चला कि नौकरी के विज्ञापन देकर लोगों को थाईलैंड बुलाकर अवैध तरीके से म्यांमार ले जाया जाता था। वहां साइबर स्कैम करने वाली कंपनियों के हाथों विदेशी मुद्रा के एवज में बेच दिया जाता था। इस मामले में बड़े और संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने आई। बिहार के कुछ एजेंट पाए गए। बाद में साइबर सेल ने बिहार के जमुई में आरोपियों की तलाश की। विदेश में होने का पता चला तो लुकआउट सर्कुलर जारी कर आरोपी फैज अकरम और मोहित अग्रवाल को पकड़ा गया।