Tehsildar Suspend: KBC में 50 लाख जीतने वाली महिला तहसीलदार सस्पेंड

Tehsildar Suspend: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से बड़ी खबर है यहां कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में 50 लाख रुपये जीतने वाली महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। चंबल संभागायुक्त ने श्योपुर कलेक्टर के प्रतिवेदन पर महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सस्पेंड करने का आदेश मंगलवार को जारी किया। बता दें कि महिला तहसीलदार अमिता सिंह को बाढ़ राहत राशि घोटाले के आरोप में 26 मार्च 2026 को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। तब से वो जेल में ही बंद हैं और मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।