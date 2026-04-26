खाटू श्याम जाते समय बच्ची को रास्ते में लावारिस छोड़ने के मामले में नया खुलासा

रविवार को मामले का खुलासा करते हुए श्योपुर एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के आधार पर पुलिस बच्ची के जैविक माता-पिता की तलाश में जुटी है। जांच में यह भी सामने आया है कि यह केवल एक बच्ची का मामला नहीं हो सकता। पुलिस को आशंका है कि आरोपी महिलाओं का नेटवर्क अन्य बच्चों की खरीद-फरोख्त में भी सक्रिय हो सकता है। आरोपियों के तार इंदौर, धार और खरगोन से जुड़े बताए जा रहे हैं। मामले में बीएनएस की धारा 93, 98, 99 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 81 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।