भारतीय चीतों को मिलेगा नया नाम और नंबर, खास होगी नामकरण टेक्निक

हालांकि अभी कुछ बड़े चीतों के नाम केजीपी-1, केएपी-1 आदि तरह के नाम रखे हुए हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इनके नंबर भी बदल जाएंगे। यानि नई पद्धति कूनो के अक्षर के साथ ही मादा चीता के नाम का पहला अक्षर और फिर संख्या लिखी जाएगी, लेकिन संख्या 1, 2 या 3 नहीं होगी, बल्कि 11 से शुरू होगी। ऐसे में शनिवार को 4 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता केजीपी-2 आगामी समय में केजीपी-12 हो जाएगी। कुछ इसी तरह अन्य भारतीय चीतों और शावकों के नाम रखे जाएंगे।