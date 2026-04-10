मरखी माता मंदिर के पास कोयले का अवैध उत्खनन करते जेसीबी जब्त

खनिज विभाग ने कोयला का अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर जब्त किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 8 बजे खनिज विभाग की टीम ग्राम नवलपुर धनगवां सहित आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही थी। इस दौरान ग्राम चांपा के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पैरा (पराली) के नीचे कोयला छिपाकर ले जाते हुए दिखा।

टीम वाहन को रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक नहीं रुका और वाहन लेकर भागने लगा। टीम ने पीछा किया तो चालक वाहन छोडकऱ मौके से फरार हो गया। वाहन जब्त करते हुए टीम ने जांच की तो पैरा के नीचे छिपाकर कोयला ले जाते पाया गया। विभाग ने ट्रैक्टर सहित कोयला जब्त कर थाना सोहागपुर में खड़ा कराया है। खनिज अधिकारी राहुल सांडिल्य ने बताया कि वाहन मालिक की तलाश जारी है और उसके खिलाफ अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई खनि निरीक्षक अभिषेक पटले के नेतृत्व में हुई। गौरतलब है कि इसके पहले भी खनिज विभाग की टीम ने 3 अप्रेल को नवलपुर क्षेत्र से पैरा के नीचे कोयला का परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया था। नवलपुर सोन नदी के किनारे से लगातार कोयला का अवैध उत्खनन व परिवहन जारी है। प्रशासन अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने में नकाम साबित हो रहा है।