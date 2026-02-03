जबलपुर में उगाई जा रही नेपाली धनिया, राम और हनुमान फल की किस्में

जबलपुर. भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। असाध्य रोगों को जड़ से खत्म करने और जीरो साइड इफेक्ट की गारंटी के कारण लोग अब एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने एक ऐसा 'हर्बल जीन बैंक' और ग्रीन हाउस तैयार किया है, जहां 475 से अधिक किस्म की दुर्लभ जड़ी-बूटियों का संसार बसाया गया है। यहां नेपाली धनिया, राम और हनुमान फल जैसे दुर्लभ फल भी देखने को मिल रहे हैं।