जबलपुर: बरगी की मुख्य नहर टूटने से मचा हड़कंप, दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा- देखें वीडियो

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के सख्त निर्देशों के बाद, राजस्व विभाग ने प्रभावित फसलों के नुकसान का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि नुकसान का सटीक आकलन कर जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रभावित किसानों को शासन के नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल, विभाग नहर की मरम्मत और पानी के बहाव को नियंत्रित करने में जुटा है ताकि किसानों को और अधिक क्षति न हो।