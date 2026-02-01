1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर: बरगी की मुख्य नहर टूटने से मचा हड़कंप, दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा- देखें वीडियो

जबलपुर। बरगी परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत सगड़ा-झपनी के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया। रीवा तक जाने वाली बरगी बांध की दाईं तट मुख्य नहर रविवार को अचानक फूट गई, जिससे आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों में तेजी से पानी भरने लगा है। नहर के टूटते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Feb 01, 2026

टेल क्षेत्र में नहरें क्षतिग्रस्त, कैसे पहुंचेगा पानी

लबान माइनर की क्षतिग्रस्त दीवार

जबलपुर। बरगी परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत सगड़ा-झपनी के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया। रीवा तक जाने वाली बरगी बांध की दाईं तट मुख्य नहर रविवार को अचानक फूट गई, जिससे आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों में तेजी से पानी भरने लगा है। नहर के टूटते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है।

जर्जर दीवार और पानी का भारी दबाव

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नहर में पानी का दबाव अत्यधिक था। सुबह अचानक नहर की दीवार ढह गई और देखते ही देखते पानी निचले इलाकों की ओर बहने लगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहर लंबे समय से जर्जर थी और बार-बार शिकायत के बावजूद सिंचाई विभाग ने इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया। इस लापरवाही के कारण अब किसानों की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है।

प्रशासनिक रेस्क्यू और ग्रामीणों का आक्रोश

सूचना मिलते ही प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी जेसीबी व अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। नहर के टूटे हिस्से को पाटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं।

प्रमुख चिंताएं

  • दर्जनों गांवों में पानी घुसने का खतरा।
  • निचले इलाकों के ग्रामीणों का पलायन शुरू।
  • फसलों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका।

प्रशासन ने निकासी बंद कर शुरू किया फसलों का सर्वे

नहर टूटने से भारी मात्रा में पानी आसपास के खेतों और नरई नाला क्षेत्र में भर गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और बांध से पानी की निकासी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

प्रशासनिक मुस्तैदी और राहत कार्य

घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक सिंह और कार्यपालन यंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए नहर के आगे के सभी गेट खोल दिए गए हैं, ताकि जलभराव कम हो सके। अधिकारियों के अनुसार, नहर का अतिरिक्त पानी नरई नाला के माध्यम से नदी में विसर्जित किया जा रहा है।

किसानों के नुकसान की होगी भरपाई

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के सख्त निर्देशों के बाद, राजस्व विभाग ने प्रभावित फसलों के नुकसान का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि नुकसान का सटीक आकलन कर जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रभावित किसानों को शासन के नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल, विभाग नहर की मरम्मत और पानी के बहाव को नियंत्रित करने में जुटा है ताकि किसानों को और अधिक क्षति न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर: बरगी की मुख्य नहर टूटने से मचा हड़कंप, दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा- देखें वीडियो
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किराए के फ्लैट में देह व्यापार, दिल्ली-मुंबई से बुलाई कॉल गर्ल

jabalpur
जबलपुर

Big News: जबलपुर में बरगी नहर फूटी, दर्जनों गांव में घुसा पानी; फसलें बर्बाद

jabalpur news
जबलपुर

‘दुकान चलाना है तो 50 हजार महीना दो, वरना गोली मार देंगे’ एमपी में भाजपा नेता से ही मांगी ‘रंगदारी’

Jabalpur News
जबलपुर

सेना में बड़ा बदलाव, लेफ्टिनेंट जनरल वांद्रा को मध्यभारत एरिया के जीओसी की कमान

Lieutenant General Harbinder Singh Wandra becomes the new GOC of the Central India Area
जबलपुर

जबलपुर: विश्वासपात्र नौकरानी ही निकली आस्तीन का सांप, 12 लाख के जेवरात सहित सुनार गिरफ्तार- देखें वीडियो

Jewelry
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.