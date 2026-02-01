Big News: जबलपुर में बरगी नहर फूटी, दर्जनों गांव में घुसा पानी; फसलें बर्बाद

कार्यपालन यंत्री बरगी बांध की दाईं तट नहर के मुताबिक आज दोपहर लगभग 12 बजे बरगी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सगड़ा के पास मुख्य नहर के टूटने से नरई नाला से लगे कुछ खेतों में पानी भर गया। सूचना मिलते ही बरगी बांध से दाईं तट नहर से पानी की निकासी पूरी तरह बंद कर दी गई है तथा नहर टूटे हिस्से के आगे के नहर के सभी गेट खोल दिये गए। उन्होंने बताया कि नहर के टूटे हुए हिस्से से पानी नरई नाला में जा रहा है, जो कि आगे जाकर नदी में मिल रहा है।