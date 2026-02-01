किराए के फ्लैट में देह व्यापार, दिल्ली-मुंबई से बुलाई कॉल गर्ल

उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया है कि 2023 में उसके पति की मौत हो गई थी जिसके बाद वो मुंबई आ गई और दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली की रहने वाली प्रिया कौर से हुई जिसने उसे देह व्यापार के कारोबार में धकेला। शिव चौधरी ने उसे अच्छी कमाई होने की बात कहकर जबलपुर बुलाया था वो एक दिन पहले ही ट्रेन से जबलपुर आई थी। पुलिस को आशंका है कि और भी लड़कियों को दिल्ली-मुंबई से देह व्यापार के लिए जबलपुर लाया गया है जिनके बारे में पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है।