खंडवा. जिले में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पुरुषों में अधिक देखी जा रही है। चिंता की बात यह है कि अब यह बीमारी उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि 25 से 35 वर्ष के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कम उम्र के लोगों में हाई बीपी की शिकायतें सामने आने का सिलसिला बढ़ा है। वहीं, सर्द मौसम ने हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तापमान में गिरावट के साथ रक्तचाप बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में पुरुषों और खासकर युवा मरीजों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

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