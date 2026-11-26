जिला भूजल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों के पोस्ट मानसून भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। वर्ष 2021 में जिले का औसत भूजल स्तर 3.80 मीटर था। वर्ष 2022 में इसमें सुधार हुआ और यह 2.98 मीटर पर आ गया। इसके बाद वर्ष 2023 में यह 3.53 मीटर, 2024 में 3.51 मीटर और 2025 में 3.44 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि 2026 में यह बढकऱ 4.41 मीटर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022 के बाद भूजल की उपलब्धता के लिहाज से स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में 0.97 मीटर की गिरावट दर्ज होना जिले में भूजल संरक्षण की स्थिति बता रहा है।