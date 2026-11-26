नए भवन में आयुक्त कक्ष व्यू बदलने और कक्ष बड़ा करने के लिए डिजाइन बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए दीवार काटकर निर्माण किया जाएगा। ओंकारेश्वर कक्ष में डिजाइन बदलने के लिए तोड़-फोड़ किया जा रहा है। लोकार्पण के बाद भवन में बदलाव किए जाने से निर्माण की ड्राइंग-डिजाइन और नियोजन पर सवाल उठ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में पिछले हिस्से में काम अधूरा है। चौथी मंजिल पर कमरों में वायरिंग और फाइनल फिनिशिंग का काम भी बाकी है। सभागार भी अभी तैयार नहीं हो सका है।