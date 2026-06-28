जयपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा: बहन पर कमेंट करने से नाराज थे दोस्त, पार्टी के बहाने बुलाकर उतारा मौत के घाट

Jaipur Child Murder News: राजधानी जयपुर में एक बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां महज 11 और 12 साल के तीन बच्चों ने मिलकर अपने ही 10 साल के दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। हत्या की जो वजह सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है।