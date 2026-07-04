Rajasthan Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी का वर्षों पुराना सपना हुआ साकार, ‘पत्रिका’ ने भी निभाई अहम भूमिका

वर्षों तक सरकारें बदलती रहीं, नीतियां बदलती रहीं, लेकिन राजस्थान पत्रिका का अभियान नहीं बदला। 'मिशन राजस्थान' के तहत पत्रिका ने इस मुद्दे को कभी दबने नहीं दिया। खबरों को जनचर्चा बनाया, जनचर्चा को जनदबाव और जनदबाव को जनहित का संकल्प। आज जब राजस्थान में रिफाइनरी का सपना साकार हो रहा है, तो यह केवल एक औद्योगिक परियोजना की कहानी नहीं, बल्कि उस प्रतिबद्ध पत्रकारिता की मिसाल भी है जिसने वर्षों तक एक सवाल जिंदा रखा राजस्थान के संसाधनों पर पहला अधिकार राजस्थान के विकास का ही होना चाहिए। यही राजस्थान पत्रिका की पहचान है, यही उसकी भूमिका।