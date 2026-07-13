‘SP पर भरोसा है, न्याय मिलेगा’: टॉर्चर से तंग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने दी जान, 4 महीने पहले हुई थी शादी

Dungarpur Suicide Case: डूंगरपुर जिले में साबला थाना क्षेत्र के धाणी कटारा गांव में एक युवक ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने पुलिस के एक एएसआई और पड़ोसियों पर झूठे मुकदमों में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने और टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।