भरतपुर: जिस आंगन में साथ पले, उसी घर के लिए सगे भाई पर FIR, खून के रिश्ते में पड़ी दरार

इस पूरे मामले में तत्कालीन नगर पालिका पार्षद सहित कुछ अन्य लोगों पर भी कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने और इस अवैध प्रक्रिया में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब उन्हें एक सरकारी क्षेत्र के बैंक से जुड़े किसी दस्तावेज की जानकारी मिली। इसके बाद जब उन्होंने कड़ियां जोड़ीं, तो धोखाधड़ी की परतें एक-एक कर सामने आती गईं। फिलहाल, कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने भाई-भाई के रिश्ते के बीच आई इस कड़वाहट को लेकर इलाके में चर्चाएं तेज कर दी हैं।