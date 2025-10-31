Ajmer Murder: शादी के 11 महीने बाद पत्नी की मौत, मारपीट से फटा लिवर, डेढ़ महीने के बच्चे को लेकर फरार हुआ पिता

पड़ताल में सामने आया कि 28 अक्टूबर सुबह मुस्कान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इकबाल उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शातिर इकबाल ने पहले आपातकालीन इकाई फिर मोर्चरी में पुलिस के सामने पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। फिर अचानक कहानी बदलते हुए ‘ऊपरी हवा’ का बहाना बना दिया। पुलिस को भी उसकी बदलती कहानियों पर संदेह हुआ। पुलिस उसे थाने ले गई। जहां पुलिस ने इकबाल से रिपोर्ट लेते हुए मृतका के मायके वालों को आने पर पोस्टमार्टम कराने की पेंच फंसा दिया।