Ajmer Murder: शादी के 11 महीने बाद पत्नी की मौत, मारपीट से फटा लिवर, डेढ़ महीने के बच्चे को लेकर फरार हुआ पिता

इकबाल के साथ मुस्कान (फाइल फोटो: पत्रिका)
Husband Beat Wife To Death: ग्यारह माह पहले हंसी-खुशी विदा हुई बदायूं की मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। दो दिन पहले उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई और पोस्टमार्टम से पहले ही उसका पति मोहमद इकबाल डेढ़ माह के मासूम बेटे को लेकर फरार हो गया। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मुस्कान की मौत किसी बीमारी या हादसे से नहीं बल्कि बेरहमी से की गई मारपीट से हुई है।
बदायूं की रहने वाली मुस्कान का निकाह ग्यारह माह पहले यूपी के बरेली बिजनोर निंदुडू हाल अजमेर निवासी मोहमद इकबाल से हुआ था। खुद को होटल मैनेजर बताने वाले इकबाल के साथ मुस्कान अजमेर आकर रहने लगी।
शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा लेकिन धीरे-धीरे मुस्कान का मायके से संपर्क सीमित होने लगा। मां अफशा बीबी के अनुसार, ‘जब भी मुस्कान से बात होती, वह हमेशा यही कहती कि इकबाल से पूछो कि वह मुझे बदायूं कब लेकर जाएगा लेकिन डर के मारे वह उसको कुछ नहीं कह पाती थी।
मेडिकल बोर्ड से गुरूवार शाम हुए पोस्टमार्टम में सामने आया कि मुस्कान के शरीर पर बाहरी चोट के निशान तो नहीं थे लेकिन लात, घूंसों से की गई मारपीट से उसका लिवर और तिल्ली फट गए। यह उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना। हालांकि पुलिस को अब भी मेडिकल बोर्ड से करवाई गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है।
पड़ताल में सामने आया कि 28 अक्टूबर सुबह मुस्कान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इकबाल उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शातिर इकबाल ने पहले आपातकालीन इकाई फिर मोर्चरी में पुलिस के सामने पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। फिर अचानक कहानी बदलते हुए ‘ऊपरी हवा’ का बहाना बना दिया। पुलिस को भी उसकी बदलती कहानियों पर संदेह हुआ। पुलिस उसे थाने ले गई। जहां पुलिस ने इकबाल से रिपोर्ट लेते हुए मृतका के मायके वालों को आने पर पोस्टमार्टम कराने की पेंच फंसा दिया।
पीहर पक्ष ने बताया कि जब तक वह बदायूं से अजमेर पहुंचते उधर इकबाल थाने से ‘बेटे को दूध पिलाने’ के बहाने निकला तो वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। बाद में उसने फोन उठाया तो पहले उसने खुद को वाराणसी, फिर नासिक बताया, फिर कहानी बदलकर बरेली लौटने की बात कही।
पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि शक के दायरे में आया इकबाल पोस्टमार्टम में सच सामने आने का खतरा भांप ‘बेटे को दूध पिलाने’ के बहाने निकला तो वापस नहीं लौटा।
मुस्कान के डेढ़ माह के बेटे की हालत पर अब सबकी नजरें हैं। मां अफशा बीबी की आंखें नम हैं । उसकी बेटी तो चली गई, अब उसका बच्चा भी उनके पास नहीं है। उनको अब बेटी की मौत की सच्चाई और इकबाल को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। मां के साथ मुस्कान का भाई मोहमद अजीम, मौसा मोहमद मुन्ना अजमेर आए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।
मेडिकल बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद दरगाह थाना पुलिस भी अब गलती को ढांकने में लगी है। पुलिस मुस्कान की मौत को संदिग्ध हालात में मानकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है जबकि इकबाल पुलिस को गच्चा देकर बड़ी आसानी से निकल गया।
जानकारी अनुसार इकबाल पहले से शादीशुदा था। पहली पत्नी से बेटी है। उसने अपनी पहली शादी भी मुस्कान और उसके परिजन से छिपाई थी। कथित तौर पर पहली पत्नी की मौत के बाद उसने मुस्कान से निकाह रचाया।
इकबाल पत्नी के पीहर पक्ष को लगातार बुला रहा था। वह पीहर पक्ष को लेने उत्तर प्रदेश गया है। गुरुवार को पीहर पक्ष के आने पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। प्रकरण में एसडीएम अजमेर जांच कर रहे हैं।
दिनेश जीवनानी, थानाप्रभारी दरगाह
