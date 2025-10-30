Alwar Crime: 2 भाइयों ने सगी बहन से किया बलात्कार, बुआ और भाभी ने दिया साथ, कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

18 जुलाई, 2024 को उन्होंने किशोरी के मित्र सहित 3 युवकों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज करा दिया। इस दौरान किशोरी के मेडिकल से पहले उसके सगे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि एक आरोपी घटना के दौरान हैदराबाद में था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके सगे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया था। जिसकी एफएसएल में भी पुष्टि हो गई। उसने बताया कि इससे कुछ समय पहले उसके दूसरे बड़े भाई ने भी उसके साथ बलात्कार किया था। मामले में पुलिस ने कोर्ट में किशोरी के दोनों भाई, बुआ और भाभी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।