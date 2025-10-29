Sikar: जीजा-साली ने मिलकर प्रेमी का किया मर्डर, जली हुई मिली लाश, शारीरिक संबंध बनाने का डालता था दबाव

सीता देवी ने बताया कि पति से अनबन के कारण वह गत 8-10 साल से फतेहपुर में किराए के मकान में रहती थी और प्राइवेट अस्पतालों में खाना बनाकर बच्चों का पालन कर रही थी। करीब दो-तीन साल पहले दयाचंद उसके मकान पर बिजली का काम करने आया था यहीं से बातचीत और नजदीकी शुरू हुई। पवन ने योजना बनाई दयाचंद को मिलने के बहाने हुडेरा गांव की तरफ बुलाया। 9 अक्टूबर की शाम सीता दयाचंद को बहलाकर बाइक पर वहां ले गई। अंधेरा होने पर पवन अपने साथियों के साथ कार में वहां पहुंचा।