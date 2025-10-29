Jaipur Bus Fire: चप्पल पैरों में थी, इसलिए बच गया… मुक्का मारकर खिड़की तोड़ी, आग का गोला बनी बस से जिंदा निकले युवक ने बताई आंखों देखी

दरअसल, जैसलमेर हादसे के दो सप्ताह बाद एक बार फिर प्रदेश की सड़कों पर बस के नाम पर दौड़ रही चलती-फिरती मौत ने दो जिंदगियों को लील लिया। जयपुर के पास टोडी ग्राम में एक ईंट भट्टे पर मजदूरों को छोड़ने जा रही स्लीपर बस बिजली लाइन के तारों से छू गई, जिससे बस में करंट दौड़ा और आग लग गई। सवारियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो गई और छह अन्य झुलस गए। जिन्हें उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने से बस में रखे तीन सिलेंडर भी फट गए।