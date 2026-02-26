Muhana Mandi : थोक मंडी में होली से पहले टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची और ​भिंडी अभी महंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के दाम नीचे रहे। होली से पहले टमाटर सस्ता हो रहा है। आज हाइब्रिड टमाटर के दाम 9 से 12 रुपए तो देसी टमाटर के दाम आज 7 से 12 रुपए के बीच रहे। वहीं आज बारीक हरी मिर्ची के दाम 85 से 90 रुपए के बीच रहे तो ​भिंडी के दाम भी आज 50 से 60 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज दाम स्थिर रहे। आज आलू के दाम 4 से 7 रुपए के बीच तो प्याज के दाम 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।