गुप्त नवरात्रि 2026: ज्योतिषाचार्य से जानें 9 दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूरा कैलेंडर

Ashadha Gupt Navratri 2026:आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 का आरंभ 15 जुलाई, बुधवार से होने जा रहा है।नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना से होती है, इसलिए सही मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। इस बार प्रतिपदा तिथि, पुष्य नक्षत्र, हर्षण योग और सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे नवरात्रि का महत्व और बढ़ गया है। आइए ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं घटस्थापना का शुभ समय, नौ दिनों में किस देवी की पूजा होगी और व्रत का पारण कब किया जाएगा।