‘सोनम झूठी है उसके सपोर्ट में…’ राजा रघुवंशी के भाई ने बताया सोनम के मददगारों के नाम

इंदौर के सहकार नगर, कैट रोड निवासी विपिन रघुवंशी ने सोनम पर आरोप लगाया था कि, हाईकोर्ट में मेघालय पुलिस की ओर से आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत निरस्ती को लेकर याचिका लगी। याचिका में दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षा रखा है। आरोप है लेकिन इतनी तारीख कोर्ट में आने के बाद भी आरोपी सोनम महज एक बार कोर्ट पहुंची। इसके बाद से वह कोर्ट नहीं आई। हमें आशंका है कहीं आरोपी सोनम शिलांग छोडकऱ नेपाल तो नहीं चली गई। शिलांग से नेपाल पास है। यदि ऐसा है होगा तो ये निचली कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा।