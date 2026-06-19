19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

सोनम रघुवंशी के खिलाफ क्या है वो ‘पुख्ता सबूत’? मेघालय की DGP के बयान से बढ़ा सस्पेंस

Sonam Raghuvanshi Latest News- इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं...। मेघालय की DGP ने...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Manish Geete

Jun 19, 2026

Meghalaya Police Investigation

Sonam Raghuvanshi Latest News- जमानत पर शिलॉंग में रह रही सोनम रघुवंशी के मामले में कोर्ट में चैलेंज करेगी मेघालय पुलिस। (विजुअल एआई जनरेटेड)

Raja Raghuvanshi Murder Case- इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जमानत पर चल रही सोनम रघुवंशी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मेघालय पुलिस ने जमानत को कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। मेघालय की डीजीपी इदाशिश नोंगरांग ने कहा है कि हमारे पास सोनम के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी फिलहाल जमानत पर है और शिलांग में रह रही है। मेघालय की डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने शुक्रवार को शिलांग में कहा कि पुलिस ने जमानत आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस मामले में न्यायिक लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

डीजीपी नोंगरांग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का मानना है कि उपलब्ध साक्ष्य मजबूत हैं और जांच एजेंसियां इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नोंगरांग ने कहा कि हम सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से चल रही है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।

जब मीडिया ने जांच प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर सवाल किया तो डीजीपी ने जांच अधिकारियों को सही बताया। डीजीपी ने कहा कि यह जटिल मामला है, इसमें कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ऐसे प्रकरणों में जांच करने वाले अधिकारी को कुछ हद तक व्यावहारिक छूट दी जानी चाहिए।

गलत धारा का उल्लेख हो गया था

डीजीपी ने माना कि इस कथित त्रुटि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो केवल दस्तावेजों से जुड़ी तकनीकी गलती थी।इसमें एक कानूनी धारा का उल्लेख गलत तरीके से हो गया था। नोंगरांग ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड की कार्यवाही के वक्त संबंधित और सही कानूनी धाराओं का ही उपयोग किया गया था। पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से पूरी की गई थी।

डीजीपी के मुताबिक कागजों में जो चूक हुई वो केवल तकनीकी प्रकृति की थी और इसका जांच की दिशा पर कोई असर नहीं पड़ा है न ही अभियोजन पक्ष के मामले की मजबूती पर असर रहा है। डीजीपी ने कहा कि इस त्रुटि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया गया, जबकि समग्र जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है।

क्या बोली थी सोनम

इससे तीन दिन पहले मीडिया के सामने आई सोनम ने कहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। प्लीज इन बातों पर ध्यान मत देना। मैं अभी इस केस में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि केस अभी ट्रायल कोर्ट में है। सोनम जमानत की शर्तों के कारण शिलांग से बाहर नहीं जा सकती है।

मैं सेफ्टी रीजन की वजह से कहां रह रही हूं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मैं अपा खर्चा खुद उठा रही हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सोनम ने यह भीकहा कि यह खर्चा वो कहां से उठा रही हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मैं शिलांग में ही रह रही हूं। मेरे नेपाल भागने की अफवाह थी। जनता से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

भाजपा युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्ति, इंदौर में हलचल तेज

ये भी पढ़ें
BJP Youth Wing Appointment MP
#Meghalaya Murder Mysteryमें अब तक
Meghalaya Police Investigation

सोनम रघुवंशी के खिलाफ क्या है वो ‘पुख्ता सबूत’? मेघालय की DGP के बयान से बढ़ा सस्पेंस

Despite multi crore budgets and grand

घोषणाओं की चमक में गुम हुआ मिनी ब्राजील, कागजों पर संवरा विचारपुर

Sonam Raghuvanshi news Raja Raghuvanshi murder case

‘सोनम झूठी है उसके सपोर्ट में…’ राजा रघुवंशी के भाई ने बताया सोनम के मददगारों के नाम

3 youths arrested from mp for plotting major terrorist attack in Delhi

दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश, MP से 3 युवक गिरफ्तार, ISI से मिला कनेक्शन

अलवर में अचानक आए अंधड़ ने मचाई तबाही, पेड़ और बिजली के पोल गिरे …. देखे वीडियो….

गैस रिसाव से कमरे में धधकी आग, परिवार के सात लोग झुलसे…. … देखें फोटो गैलेरी ….

सीसीटीवी में कार से बेग निकालता दिखा अज्ञात युवक।

कार से सोना-चांदी, नकदी लेकर भागे चोर

देवी प्रतिमा।

चैत्र नवरात्र पर ज्वाला देवी दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

Kanpur News: मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, बैग में मिली डायरी से फर्रुखाबाद कनेक्शन, पुलिस पहचान में जुटी

छात्राओं

33 छात्राओं ने लगवाई एचपीवी वैक्सीन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 05:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सोनम रघुवंशी के खिलाफ क्या है वो ‘पुख्ता सबूत’? मेघालय की DGP के बयान से बढ़ा सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्ति, इंदौर में हलचल तेज

BJP Youth Wing Appointment MP
इंदौर

बेटी के लिए पिता ने ठुकराए फिल्मों के ऑफर, पलक ने खुशियों से भर दी पापा की झोली

Indore Diver Palak Sharma father story
इंदौर

“मम्मी ने फंदा लगा लिया और पापा ने गला काट लिया” बच्चों ने किया फोन, इंदौर की दुखद घटना

Major incident in Shivdham Colony Khudel in Indore
इंदौर

इंदौर में NEET छात्रा की मौत, फोन पर बात करते-करते चौथी मंजिल से गिरी अवंतिका

NEET exam student death news
इंदौर

दुनिया की सबसे महंगी दवा, इंदौर की अनिका को लगेगा 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन

Anika Indore News
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.