सोनम रघुवंशी के खिलाफ क्या है वो ‘पुख्ता सबूत’? मेघालय की DGP के बयान से बढ़ा सस्पेंस

मैं सेफ्टी रीजन की वजह से कहां रह रही हूं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मैं अपा खर्चा खुद उठा रही हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सोनम ने यह भीकहा कि यह खर्चा वो कहां से उठा रही हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मैं शिलांग में ही रह रही हूं। मेरे नेपाल भागने की अफवाह थी। जनता से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।