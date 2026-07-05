15 जुलाई से शुरू हो रही गुप्त नवरात्र, मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी? ज्योतिषाचार्यों ने बताया

ज्योतिर्विद सौरभ दुबे के अनुसार, नवरात्र जिस वार से शुरू होती है, उसी के आधार पर माता के वाहन का का निर्धारण होता है। बुधवार से शुरुआत होने पर माता नौका पर सवार होकर आती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार यह वाहन अच्छी वर्षा, समृद्धि और कृषि में उन्नति का प्रतीक है। कृषि प्रधान महाकौशल अंचल के लिए इसे विशेष रूप से शुभमाना जा रहा है। मान्यता है कि माता का नौका पर आगमन भक्तों के कष्ट दूर करने के साथ खुशहाली का संदेश देता है।