Shani Dev Kripa ke Sanket: शनि देव की कृपा मिलने से पहले दिखते हैं ये 4 संकेत, क्या आपके साथ भी हो रहा है ऐसा?

शनि सिर्फ दौलत या कामयाबी ही नहीं देते, आपकी सोच भी बदल देते हैं। जब शनि साथ देता है, तो खुद-ब-खुद मन में संयम, अनुशासन, दूसरों की मदद और सही रास्ते पर चलने की इच्छा बढ़ती है। गलत संगत से खुद-ब-खुद दूरी बनने लगे और जिंदगी में सच्चाई की अहमियत समझ आने लगे– तो मानिए शनि देव का आशीर्वाद मिल रहा है।