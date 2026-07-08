‘वीरभद्र’ ने निगल लिया था भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जानें क्यों हुआ था दोनों के बीच युद्ध

अपना अंत सामने देखकर भयभीत हुए दक्ष ने देवताओं से सहायता मांगी। इस पर इंद्रदेव सहित सभी देवता वही रुक गए। महर्षि भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए उन्हें अस्त्र-शास्त्रों से सुसज्जित 1 करोड़ भीषण योद्धाओं की सेना भी दी। उधर जब भगवान शिव को माता सती के देह त्याग की जानकारी मिली तो वह क्रोधित हो उठे। उन्हें क्रोध में आकर अपनी एक जटा को तोड़कर भूमि पर पटक दिया जिससे तेज अग्नि की ज्वाला फूट पड़ी और उसमें से तीन नेत्रों और हजार भुजाओं वाले वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष का वध करने का आदेश दिया। वीरभद्र पलक झपकते ही यज्ञस्थल पहुंच गए। वीरभद्र के तेज के सामने महर्षि भृगु की सेना टिक न सकी। अपना विनाश सामने देख दक्ष ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की।