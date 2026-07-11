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Shani Gochar 2026: शनि की बदली चाल से इन 3 राशियों की होगी बड़ी ‘परीक्षा’! राहत पाने के लिए क्या उपाय करें?

Shani Gochar 2026: शनि का महत्वपूर्ण गोचर 20 अगस्त 2026 को होने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 3 राशि के जातकों पर पड़ सकता है।
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 11, 2026

shani gochar 2026 shani transit effects on mesh kark vrishchik rashi know remedies

शनि गोचर: फोटो सोर्स-Ai

Shani Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। शनि (Shani Dev) जब भी अपनी राशि या चाल बदलते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है। 20 अगस्त 2026 को शनि एक महत्वपूर्ण गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए नई चुनौतियां लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने कर्मों के अनुसार सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।

इन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा रहेगा शनि गोचर का प्रभाव

ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक शनि का यह गोचर विशेष रूप से मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को प्रभावित कर सकता है। इन राशियों के लोगों को करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

मेष राशि: कार्यक्षेत्र में बढ़ सकता है दबाव

पंडित सुदामा शर्मा के मुताबिक, मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। नौकरी में दबाव बढ़ने, सहकर्मियों के साथ मतभेद या काम में रुकावट जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस दौरान किसी भी विवाद से दूर रहना और सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य और परिवार पर दें विशेष ध्यान

कर्क राशि के लोगों को इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मानसिक तनाव, पारिवारिक मतभेद और आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्चों से बचना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना लाभदायक हो सकता है।

वृश्चिक राशि: निवेश और वाणी में बरतें संयम

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर कार्यों में देरी और आर्थिक चुनौतियां ला सकता है। इस दौरान बड़े निवेश करने से बचना उचित रहेगा। साथ ही बातचीत में संयम रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए करें ये उपाय

अगर आप शनि के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं।

प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें।

-प्रतिदिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

-शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल और उड़द की दाल का दान करें।

-गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की सेवा करें तथा सद्कर्मों को प्राथमिकता दें।

शनि कर्मों के अनुसार देते हैं फल

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कठोर दंड देने वाला नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार न्याय करने वाला ग्रह माना गया है। यदि व्यक्ति ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत के साथ अपने दायित्व निभाता है, तो शनि का गोचर लंबे समय में सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। इसलिए इस समय घबराने की बजाय धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा।

चुनौतियों को अवसर में बदलने का समय

हर ग्रह परिवर्तन जीवन में नए अनुभव लेकर आता है। शनि का यह गोचर भी आत्ममंथन, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का अवसर माना जा सकता है। सही योजना, सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इस दौरान आने वाली कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

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Updated on:

11 Jul 2026 08:34 am

Published on:

11 Jul 2026 08:31 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Gochar 2026: शनि की बदली चाल से इन 3 राशियों की होगी बड़ी ‘परीक्षा’! राहत पाने के लिए क्या उपाय करें?

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