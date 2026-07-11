Shani Gochar 2026: शनि की बदली चाल से इन 3 राशियों की होगी बड़ी ‘परीक्षा’! राहत पाने के लिए क्या उपाय करें?

Shani Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। शनि (Shani Dev) जब भी अपनी राशि या चाल बदलते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है। 20 अगस्त 2026 को शनि एक महत्वपूर्ण गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए नई चुनौतियां लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने कर्मों के अनुसार सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।