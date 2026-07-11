साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई: जानिए मेष से कन्या राशि तक के लिए क्या कहते है सितारे

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर और बाहर, दोनों जगह आपको कुछेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घरेलू समस्याओं को लेकर आपका मन ज़रा ज़्यादा चिंतित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते नौकरीपेशा तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों के काम प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्यों के समय पर मनचाहे तरीके से न पूरे होने पर आपके मन में असंतोष बना रह सकता है। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के चलते वित्तीय स्थिति भी डगमगा सकती है। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुखों की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत भी आपके लिए चिंता का विषय बनेगी। आत्मीय लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए पूरे सप्ताह वाणी और व्यवहार संयमित रखें तथा मन को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिदिन ध्यान एवं योग करें।