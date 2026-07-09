आज का राशिफल: 9 जुलाई को किस राशि को मिलेंगे नए अवसर, किसे बरतनी होगी सावधानी? जानें क्या कहता है Horoscope

Aaj Ka Rashifal- जानिए आज क्क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 9th July 2026- हर दिन की तरह 9 जुलाई को भी ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल रही है। किसी राशि के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर बन सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों और रिश्तों में धैर्य रखने की सलाह दी गई है। यदि आप भी दिन की शुरुआत अपनी राशि के अनुसार करना चाहते हैं, तो पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope), साथ ही जानें आपका शुभ रंग और शुभ अंक।
मेष वालों को ज्यादा मेहनत करनी होगी लेकिन परिणाम भी इच्छा के अनुसार मिलेंगे। प्रशासनिक कुशलता बढ़ानी होगी। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।
शुभ रंग- पीच (Peach)
शुभ अंक- 7
वृषभ वालों को को तनाव में निर्णय लेने से बचना होगा। आर्थिक पक्ष दबाव में रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा
शुभ रंग- पर्पल (Purple)
शुभ अंक- 8
मिथुन के लिए दिन में प्रसन्नता और उत्साह दोनों रहेंगे। नए मित्रों से मुलाकात होगी। बिजनेस में रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग- महरून (Maroon)
शुभ अंक- 1
कर्क राशि वाले जो फैशन आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें लाभ मिल सकता है। मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। प्रबंधन में नई विधाएं सीखने के मौके मिलेंगे।
शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 9
सिंह राशि वालों के संकल्प आज सिद्ध होंगे। विरोधी पराजित होंगे। व्यवसाय में लाभ उम्मीद से बेहतर हो सकते हैं। आलस्य और व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा लगाने से बचना होगा।
शुभ रंग- रेड (Red)
शुभ अंक- 7
कन्या राशि वालों को व्यर्थ की बहस में उलझने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। आर्थिक तनाव कम करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। अगर आप कही यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो उसे टाल दें।
शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू (Peacock Blue)
शुभ अंक- 8
तुला राशि वालों को समस्याओं के समाधान मिलेंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।
शुभ रंग- पिंक (Pink)
शुभ अंक- 2
वृश्चिक राशि वाले संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकते है। मन डरा हुआ और चिंतित रहेगा। तनाव में बड़े फैसले लेने से बचना होगा। जीवनसाथी की राय को महत्व दें।
शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू (Peacock Blue)
शुभ अंक- 6
धनु राशि के लिए कुशल नेतृत्व के साथ कठोर परिश्रम से सफलता की नई कहानी लिखने का समय है। भाग्य का समर्थन मिलेगा और पुरानी व्यवस्था बदलनी होगी।
शुभ रंग- ऑफ व्हाइट (Off White)
शुभ अंक- 3
मकर राशि वालों के लिए उच्च अधिकारियों के फैसले तनाव दे सकते हैं। पहले से बनाई हुई योजनाओं को बदलना पड़ सकता है। पेरेंट्स से बातचीत में सावधानी रखनी होगी।
शुभ रंग- सिल्वर (Silver)
शुभ अंक- 5
कुंभ राशि के लिए आज निश्चिंत रहने का दिन है। सभी कार्यों में स्वाभाविक गति मिलेगी। आकस्मिक घटनाक्रम में यात्रा करनी पड़ सकती है. व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं।
शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट (Bright White)
शुभ अंक- 2
मीन राशि वालों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। विरोधियों की नीतियों को समय रहते समझने की आवश्यकता है। निकट संबंधों से आर्थिक मदद मिलेगी।
शुभ रंग- क्रीम (Cream)
शुभ अंक- 4
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