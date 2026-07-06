Saptahik Rashifal 6-12 जुलाई : मेष से कन्या तक का साप्ताहिक राशिफल, जानें आपके लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह

किसी प्रयोजन के साथ संक्षिप्त यात्रा का योग है जो आपके लिए सुखद आश्चर्य लेकर आएगी। कला साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों के प्रति रूझान बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग कठिन परिस्थितियों में संबल देगा। संघर्षों और सहयोग के मामलों में आपकी मध्यस्थ सफल रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास सार्थक होगा। इस सप्ताह व्यावसायिक योजनाएं फलिभुत होगी। विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें अन्यथा आपकी अधिकांश ऊर्जा इन्हीं में क्षीन हो जाएगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे।